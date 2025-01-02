Real Madrid, William Saliba'yı Kadrosuna Katmak İstiyor - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, William Saliba'yı Kadrosuna Katmak İstiyor

Real Madrid, Arsenal'in Fransız stoperi William Saliba'yı transfer etmek için girişimlerde bulunurken, Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'ı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Saliba'nın Arsenal ile 2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

02.01.2025 13:44
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REAL Madrid, Arsenal'in Fransız savunmacısı William Saliba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Avrupa'da devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başlarken, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için önemli isimleri listesine aldı. Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold ve Bayern Münih'ten Alphonso Davies ile ilgilenen eflatun-beyazlılar, stoper pozisyonu için ise İngiliz ekibi Arsenal'in 23 yaşındaki William Saliba'yı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Saliba'yı kadrosuna tutmak istiyor ancak Fransız oyuncu ise İspanyol ekibine olumlu yanıt vermiş durumda.

Öte yandan Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger de ekim ayında Saliba ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı Saliba ile Madrid'de birlikte oynamak ister misiniz sorusuna, "Kimseyi korkutmuyorum ama yaptıklarını yapmaya devam ederse, her şey ortada" cevabını vermişti.

2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olan Saliba'nın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEXANDER-ARNOLD DA GÜNDEMDE

Öte yandan sağ bek pozisyonunu da güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, Liverpool'un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold'ı kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında çapraz bağından sakatlık yaşayan Carvajal'ın yokluğunu hisseden Real Madrid, 26 yaşındaki İngiliz sağ bek için Liverpool'a yaklaşık 20 milyon Sterlin'lik teklif yaptı. İngiliz ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arnold için gelen bu teklifi kabul etmedi. Liverpool da Alexander-Arnold'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

Kaynak: DHA

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