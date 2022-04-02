Real Madrid, zorlu Celta deplasmanını Benzema'nın penaltı golleriyle aştı - Son Dakika
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Real Madrid, zorlu Celta deplasmanını Benzema'nın penaltı golleriyle aştı

02.04.2022 21:29
Real Madrid, zorlu Celta deplasmanını Benzema'nın penaltı golleriyle aştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Real Madrid, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Real Madrid, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmada hakem Gonzalo Fuertes üç kez Real Madrid lehine penaltı noktasını gösterdi.

Madrid takımının golcüsü Fransız futbolcu Karim Benzema kullandığı üç penaltıdan ikisinde (Dk. 19 ve Dk. 70) rakip ağları havalandırırken, 65. dakikadaki penaltıyı kaleci Matias Dituro kurtardı.

La Liga'da gol kralı olan 34 yaşındaki Benzema, toplam gol sayısını 24'e çıkardı.

Celta'nın tek golü ise 52. dakikada Nolito'dan geldi.

La Liga'da her geçen hafta şampiyonluğa daha da yaklaşan Real Madrid, puanını 69'a çıkardı.

Ligde ikinci sıradaki Sevilla (57), yarın deplasmanda Barcelona (54) ile karşılaşacak.

Celta Vigo da 36 puanla 11. sırada bulunuyor.

Diğer yandan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, hafta içinde Kovid-19 teşhisi konulmasından dolayı Vigo deplasmanında takımının başında yer almadı.

İtalyan teknik adamın oğlu olan ve bu sezon yardımcı teknik direktör olarak görev yapan Davide, Real Madrid'in başında sahaya çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, zorlu Celta deplasmanını Benzema'nın penaltı golleriyle aştı - Son Dakika


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