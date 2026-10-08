Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti - Son Dakika
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Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Fransız futbolcunun Paris'te bir gece kulübünde görüldüğü ve İsviçre'de bisiklet sürdüğü anları paylaşmasının İspanyol ekibinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sakatlık sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Fransa'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Mbappe, maçın ardından yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki haftadır sahalardan uzak kalıyor. 27 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci devam ederken gündeme gelen görüntüler, İspanya'da tartışmalara neden oldu.

PARİS'TE GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Mbappe, sakatlığı nedeniyle dinlenmesi gereken dönemde Paris'te bir gece kulübüne gitti. Fransız yıldızın, İspanyol oyuncu Ester Exposito ile birlikte gece kulübünde görüntülendiği ileri sürüldü. Mbappe'nin sakatlık döneminde gece kulübüne gitmesinin Real Madrid yönetiminde rahatsızlığa yol açtığı iddia edildi.

Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti

İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ DE TARTIŞMA YARATTI

Mbappe'nin gündeme gelmesine neden olan tek gelişme gece kulübü ziyareti olmadı. Fransız futbolcunun İsviçre'de bisiklet sürdüğü anları paylaşması da eleştirileri beraberinde getirdi. Dizinden sakatlığı bulunan Mbappe'nin bisiklet üzerindeki görüntüleri, İspanyol basınında ve bazı Real Madrid taraftarları arasında tartışma konusu oldu.

REAL MADRID'DE RAHATSIZLIK İDDİASI

Mbappe'nin sakatlık sürecindeki saha dışı faaliyetlerinin kulüp içerisinde hoşnutsuzluğa neden olduğu öne sürüldü. İspanyol basınında futbolcunun profesyonelliğine yönelik eleştiriler yer alırken Real Madrid'in konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Kylian MbappeReal MadridİsviçreFransızParisSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    tek derdimiz mbappe olsun . 400 milyon serveti ile sakatken gecelere mi akmış hmmmm 0 0 Yanıtla
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