Reçber'den Amed'e Veda - Son Dakika
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Reçber'den Amed'e Veda

Reçber\'den Amed\'e Veda
11.06.2026 17:19
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Serkan Reçber, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını açıkladı.

AMED Sportif Faaliyetler'de kısa süre önce sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı olarak ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, 3 Haziran'da sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile anlaşmıştı. Serkan Reçber sanal medya hesabından yapığı açıklamada, görevinden ayrıldığını duyurdu. Reçber, X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kamuoyu, Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Serkan Reçber, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reçber'den Amed'e Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filiz Bay Filiz Bay:
    hmm iyi ki böyle profesyonelce ayrıldılar ?? ama kısa bir görev süresi olmuş gerçi ?? umarım amed doğru kişileri bulup başarılı olur ? 0 0 Yanıtla
  • Cansu Selcan Sistemleri Cansu Selcan Sistemleri:
    ya bi dakika reçber hoca 3 haziranda girmişti şimdi mi ayrılıyo çok çabuk oldu ha neyse umarım yeni birisi gelip işi düzeltiyo bu arada amed süper lige çıktı tebrik ederim onlara 0 0 Yanıtla
  • Engin Kara Engin Kara:
    allah bizi bu tür fikir ayrılıklarından korusun spor camiasında birlik beraberlik lazım 0 0 Yanıtla
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