Recep Uçar: "Hakemler siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar" - Son Dakika
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Recep Uçar: "Hakemler siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar"

10.10.2022 00:58
Recep Uçar: "Hakemler siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakemlerin siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kaldıklarını söyledi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakemlerin siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kaldıklarını söyledi. Uçar, hakem hatalarından en fazla puan kaybeden takım olduklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beraberlikten dolayı mutlu olmadıklarını aktaran Uçar, "Kendi sahamız gibi gözükse de 9. deplasman maçı. 2-2 aldığımız beraberlik. Çok mutlu etmedi. Farklı oynamayı düşünmüştük. İlk yarı üretemediğimiz, top bizdeyken kötü oynadığımız, Kayserispor'un da 2 pozisyon neticesinde bulduğu gol ile içeri girdik. İlk yarı kazanmayı hak etmedik. İkinci yarı değişiklikle başladık. Topun bizde olduğu kısmı iyi oynadık. 2-1'i yakaladık sonra maalesef oyunu tutamadığımız bölümde penaltı ve 2-2'ye gelen bir oyun. Karşılıklı pozisyonlarla geçen bir oyun oldu. Dengeli bir maç geçirdik" şeklinde konuştu.

"Bu istatistiklerle burada olmak beni üzüyor"

İstatistiklerle bu sıralamayı hak etmediklerini söyleyen Recep Uçar, "Ligin bütçe olarak en küçük bütçeli 2. takımıyız. Görevimiz misyonumuz ligde modern oyunları kullanarak oyuncuları geliştirmek. İstatistiklerle bulunduğumuz konum birbirini yansıtmıyor. Oyuncularımızın birçoğu ligde ilk kez sahne alıyor. Birçok handikapla geldiğimiz bir yer. İstatistiklerle burada olmak beni bir teknik direktör olarak üzüyor" değerlendirmesini yaptı.

"Hakemler siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar"

Recep Uçar, müsabakalarda oynanmayan sürelerin VAR veya AVAR hakemlerinin tutmasının daha sağlıklı olabileceğine vurgu yaparak, "Ülkemizde birçok maçtan sonra hakemler değerlendiriliyor. Burak hoca kötü maç yönetmedi. Haftalar öncesi oyunun oynanmayan dakikaları ile ilgili konuştum. Oynanamayan süreleri maçlarımızda kim tutuyor. VAR ve AVAR var oynanmayan süreleri tutup bilgi verebilirler. Artık ekibime de tutturuyorum. Kasımpaşa maçı gene oynanmayan süre ile ilgili. 'bu değil, bu değil' diyerek orta sahaya kadar geldiğim için ilk kez kırmızı kart gördüm. Ne kadar dakika varsa oynatın. Ben mağlup olduğum Adana Demirspor maçında 6 iken 4, Kasımpaşa maçında 10 iken 5-6 kalkabiliyor. Hakemler de insanlar. Maalesef büyük camiaların baskısında siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar. Bu ülkedeki insanların güce boyun eğmeden işlerini yapmaları lazım" ifadelerini kullandı. Recep Uçar, 7 puan ile ilk 8 haftada hakem hatası sonucu en fazla kaybeden takımlar sıralamasında zirvede yer aldıklarını da dile getirdi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar
Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Recep Uçar: 'Hakemler siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar' - Son Dakika

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