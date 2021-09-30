Dağ bisikleti yarışı, "Red Bull Dawn till Dusk", Kapadokya'da yapılacak

Dağ bisikleti yarışı "Red Bull Dawn till Dusk", 23 Ekim Cumartesi günü Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, gün doğumundan gün batımına kadar süren, dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarışı olarak bilinen "Red Bull Dawn till Dusk", "cross-country", "downhill" ve "enduro" kategorilerini tek yarışa sığdıran ilk mücadele olma özelliği de taşıyor.

Bisikletçiler, Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi'den geçip Uçhisar Kalesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışarak, 4 etap ve 35 kilometreden oluşan yarışları birincilikle tamamlamak için mücadele edecek.