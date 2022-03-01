Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı yeniden başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı yeniden başlıyor

01.03.2022 11:01
Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı yeniden başlıyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five, sokak futbolu kültürünü yaşatmak için yeniden başlıyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five, sokak futbolu kültürünü yaşatmak için yeniden başlıyor. Türkiye elemelerinin 3 şehirde yapılacağı organizasyonun finali ise Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası, 12 Mart'ta Adana'da yapılacak ilk elemeyle start alacak. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden, birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 3 farklı şehirde yapılacak. Katar'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, ilk olarak Adana, Erzurum ve Trabzon'da elemeleri geçmeye çalışacak. Sokak futbolu heyecanının doyasıya yaşanacağı turnuvada Türkiye finali ise 27 Mart'ta yine Trabzon'da gerçekleştirilecek. Dev finalden şampiyon olarak ayrılacak takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finali'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek.

Enstitü, 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor. Dünya finalinde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

Golünü at, rakip takımı azalt

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.'s Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor - İSTANBUL

Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı yeniden başlıyor

YORUMLAR
500
Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tespiti için iyi gözlem şart Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tespiti için iyi gözlem şart Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart'taki eleme maçlarıyla başlayacak Red Bull Neymar Jr.'s Five, 12 Mart'taki eleme maçlarıyla başlayacak

Trabzon, oyunlar, Redbull, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı yeniden başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement