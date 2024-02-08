Red Bull Petranboard, Rize\'nin İkizdere ilçesinde düzenlenecek

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda ilk kez düzenlenecek Red Bull Petranboard, 25 Şubat Pazar günü katılımcılara benzersiz bir deneyim sunacak.
Karadeniz'in zorlu doğa koşullarına karşı yöre halkının kıvrak zekasıyla ortaya çıkan 'Petranboard', snowboardun atası olarak bilinen ve yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir ulaşım aracıdır. 2008 yılından bu yana İkizdere Kaymakamlığı, Meşeköy Köyü Muhtarlığı ve Petran Derneği iş birliği ile düzenlenen şenlikler, bu yıl Red Bull Petranboard ismiyle 25 Şubat Pazar günü Meşeköy (Petran) Köyü'nde gerçekleşecek etkinlikle farklı bir boyut kazanacak.
1600'lü yıllardan bu yana Meşeköy (Petran) halkının kış aylarında köyden diğer yerleşim birimlerine ulaşmak için kullandıkları, çam ağacından elde edilen tahtaları birleştirerek 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğundaki tahta araçlar, aynı zamanda bölge halkının eğlence yöntemlerinden biri. 2008 yılından beri düzenlenen Petranboard Şenlikleri, 2024 yılı itibarıyla yeniden şekillenerek benzersiz bir kış deneyimi ve eğlence dolu bir etkinliğe dönüşüyor.
Red Bull Petranboard'da katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli 'petranboardcusu' olmak için mücadele edecek. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulacak yarışma pistini en önde bitirmek için yarışacak Petranboardcular, aynı zamanda parkur üzerindeki zorlu engelleri aşmak için de mücadele ederek eğlenceli ve kıyasıya bir mücadeleye girecekler.
Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl bölge halkının yanı sıra profesyonel kayakçıların da katılımıyla 25 Şubat Pazar günü saat 11.00'da Rize İkizdere'nin Meşeköy (Petran) Köyü'nde gerçekleşecek. - İSTANBUL
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