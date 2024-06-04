Red Bull, Sergio Perez'in sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika
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Spor

Red Bull, Sergio Perez'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Red Bull, Sergio Perez\'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu. 34 yaşındaki Perez ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı. Perez, 2021'de Red Bull'da 5 yarış birinciliği elde etti ve takım arkadaşı Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanmıştı.

04.06.2024 22:41
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Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Perez ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Önceki 3 sezonda 44 yarış kazanarak şampiyon olan, 2024'te ise 5 zaferi bulunan takım arkadaşı Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanan Perez, 2021'de geldiği Red Bull'da 5 yarış birinciliği elde etti.

2011'de başladığı F1'de 39 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine, Racing Point takımı adına yarıştığı 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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