Red Dragons, Espor Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Red Dragons, Espor Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

18.03.2022 10:19
Red Dragons, Espor Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Avrupa espor şampiyonası University Esports Masters (UEM) 2022, 16 ülkeden 24 üniversite takımının katılımıyla başlıyor.

Avrupa espor şampiyonası University Esports Masters (UEM) 2022, 16 ülkeden 24 üniversite takımının katılımıyla başlıyor. Türkiye şampiyonu olan Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.

Üniversiteler arası düzenlenen Avrupa şampiyonası UEM 2022, 16 ülkeden 24 üniversite takımının katılımıyla start alıyor. Ana turnuvaya katılabilmek için kendi ülkelerinde mücadele eden 952 üniversite takımı, Avrupa şampiyonasında karşı karşıya gelecek. Türkiye'den Bahçeşehir Esports Red Dragons takımının yer alacağı şampiyona, 19 Mart tarihinde başlayacak.

Avrupa turnuvasının favorisi Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite takımlarının katıldığı UET LoL Türkiye Şampiyonası'nda; Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve finalde de Bursa Uludağ Üniversitesi'ni mağlup eden Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek. 2018 yılında Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası'nda (UEM) Türkiye'yi temsil ederek Avrupa şampiyonu olan takım, bu kez ikinci Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek. Bu yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonasının favorilerinden olarak gösterilen Bahçeşehir Esports Red Dragons, 2018 yılında; Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya ve İspanya gibi ülkelerin okullarının bulunduğu turnuvada Türkiye'ye şampiyonluk kazandırmıştı. - İSTANBUL

Red Dragons, Espor Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Avrupa Şampiyonası, Üniversite, Türkiye, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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