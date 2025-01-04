Reeder Samsunspor Derbi Galibiyetini Kutladı - Son Dakika
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Reeder Samsunspor Derbi Galibiyetini Kutladı

Thomas Reis, Trabzonspor'u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını ve oyuncularla gurur duyduğunu belirtti.

04.01.2025 23:46
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Tredyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Tüm oyuncularım hep birlikte savaştı, her şeylerini ortaya koydu ve iyi bir galibiyet aldılar." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir derbi galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Takımındaki herkesle gurur duyduğunu vurgulayan Reis, "Tüm oyuncularım hep birlikte savaştı, her şeylerini ortaya koydu ve iyi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor'dan ilk yarıda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı biraz pasiftik. Sonuçta 90 dakika sonunda hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Reis, noel tatilinden geç döndükleri gerekçesiyle maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait hakkında bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını aktardı.

Alınan kararların bazen pozitif bazen negatif olabildiğini anlatan Reis, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neden bir oyuncu zamanında gelmez. Hiç kimse armadan büyük değil. Bir vizyonumuz var. Onu da hep birlikte olursak başarabiliriz. Önemli olan takımın ve kulübün menfaatleridir. Bu birlik ve beraberliği korumamız gerekiyor. Sonuçta bir transfer yasağımız var. Bu kadroyu korumamız gerekiyor. Benim verdiğim kararların hepsi de mükemmel değil. Bu maç önemli olabilir ama benim almış olduğum karar kulübün birliğini ve beraberliğini korumak içindi. Mümkünse her oyuncuyu bağışlayalım. Yarından itibaren o arkadaşlarımız bizimle birlikte antrenmanlara başlayacak. Ben ilk 11'i oluşturduğumda o oyuncular mutlu olacaktır ama ilk 11'de olmayan oyuncular mutsuz olacaktır. Bunlar normal. Hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmamız için daha çok puana ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Reeder Samsunspor Derbi Galibiyetini Kutladı - Son Dakika

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