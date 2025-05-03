Reeder Samsunspor: Eyüpspor'u geçmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Ligi mümkünse Eyüpspor'un önünde tamamlamak istiyoruz." dedi.

Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ikas Eyüpspor'a karşı zor bir maça çıkacaklarını aktardı.

Ligde son haftalara girildiğini hatırlatan Reis, "Çok zor bir karşılaşma olacaktır ama kesinlikle bir final maçı değildir. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Ligi mümkünse Eyüpspor'un önünde tamamlamak istiyoruz. Elbette iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Kesinlikle çok ilginç bir maç olacağı düşüncesindeyim." diye konuştu.

Eyüpspor'un iyi bir sezon geçirdiğini aktaran Reis, "Çok iyi bir hocaları var ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Kesinlikle bu maçı kazanmak ve ligi iyi bir yerde bitirmek isteyeceklerdir. Transfer yasaklarının bu maça etki edeceği düşüncesinde değilim." ifadelerini kullandı.

Thomas Reis, sakatlığı geçen futbolcuları Youssef Bennasser'in takımla birlikte çalışmalara başladığını belirterek, "Geri döndüğü için de çok çok mutluyum. Kendisinden çok uzun haftalar boyunca faydalanamadık. Eğer bugünkü antrenmanda herhangi bir sıkıntı olmasa çok büyük ihtimalle kadroda bizimle birlikte olacak. Bu maçta Bennasser'in kadroda olması benim için ayrı bir opsiyon olacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu, haftalarca takıma çok ciddi katkı da sağladı. Sarı kart cezalısı Rick van Drongelen maç kadrosunda yer almayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini dile getiren Reis, şunları kaydetti:

"Biz de takım olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bazen inişli çıkışlı performans gösterdiğimiz oldu. Ama taraftarlarımızın her zaman desteğini arkamızda hissettik. Umarım ligin geri kalan kısmında da taraftarımız bizi desteklemeye gelir. Hayalimize, hedefimize hep birlikte odaklanıp o uğurda savaş veririz. Her zaman söylediğim gibi biz bir aileyiz. Kulübümüz, oyuncularımız, çalışanlarımız ve taraftarımızla o birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde kesinlikle hedeflerimize çok daha güzel bir şekilde kavuşacağımızı düşünüyorum."