Reeder Samsunspor Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Reeder Samsunspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Thomas Reis, Hatayspor maçını kazanmak istediklerini ve genç oyunculara önem verdiklerini açıkladı.

06.02.2025 16:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Atakaş Hatayspor maçını kesinlikle kazanmak istediklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin üzüntüsünü paylaştıklarını ifade etti.

Geçen hafta RAMS Başakşehir karşısında aldıkları 4-0'lık mağlubiyetin tesadüf olmadığını aktaran Reis, "Bu mağlubiyet kesinlikle tesadüf değil. Çok kötü bir oyun ortaya koyduk ve bunun sonucunda ağır bir yenilgi aldık. Ancak bu maç artık geride kaldı. Önümüzde Hatayspor karşılaşması var ve bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanarak, aldığımız kötü sonucu telafi etmek istiyoruz. Hatayspor küme düşme hattında zor günler geçiriyor. Belki de bu maç onlar için ligde tutunma adına en kritik karşılaşmalardan biri olacak. Bu yüzden en iyi oyunlarını sahaya koyacaklardır. Yeni teknik direktörleriyle çıktıkları üç maçta ofansif anlamda etkili bir takım olduklarını gösterdiler. Ancak defansif zaafları da var. Biz de bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık ve kesinlikle kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Alman teknik adam, takım içindeki oyuncu rotasyonunun doğal bir süreç olduğunu belirterek, "Kadromuzda 25 oyuncumuz var. Maalesef hepsine istediği kadar süre veremiyoruz. Laura ve Ercan Kara sezon boyunca fazla forma şansı bulamadı ve mutsuz olduklarını dile getirdiler. Bunun üzerine bir toplantı yaparak en iyi çözümü bulmaya çalıştık. Laura'nın kontratı bitiyordu ve kendisine gelen teklifi değerlendirme fırsatı oldu. Ercan ise daha fazla forma şansı bulmak için yönetimimize ayrılma talebinde bulundu. Her iki oyuncuya da emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların gelişimine de önem verdiklerini vurgulayan Reis, şunları kaydetti:

"Genç oyuncumuz Haluk Mustafa Tan'ı daha fazla süre alması için kiralık olarak gönderdik. Ligde kalma hedefimizi tamamladık. Bundan sonra ligi daha üst sıralarda bitirmek için bir karar almamız gerekiyordu. Ben de biraz daha tecrübeli oyuncularla devam etmek istediğimi yönetime ilettim. Haluk'un bu süreçte düzenli forma giyebilmesi için kiralık olarak ayrılması en doğru karar oldu."

Thomas Reis, sakatlıkları bulunan Lubomir Satka ve Emre Kılınç'ın takımla antrenmanlara başladığını ve büyük ihtimalle Atakaş Hatayspor maçında forma şansı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Samsunspor, Hatayspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reeder Samsunspor Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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