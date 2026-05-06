Refik Kartal Akdeniz Oyunları'na Hazır

06.05.2026 00:58
Mili boksör Refik Kartal, İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda birincilik hedefi için yumruklarını sallıyor.

Sekiz yıl önce başladığı boks kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu ile Dünya Kupası ve Avrupa üçüncülükleri bulunan milli sporcu Refik Kartal, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Refik, AA muhabirine, 70 kiloda ringe çıktığını söyledi.

Çocukluk dönemlerinde futbolla ilgilendiğini anlatan Refik, tesadüfen tanıştığı antrenörü sayesinde 2018 yılında boksa başladığını söyledi. Refik, başarılarla birlikte bokstan keyif aldığını dile getirdi.

"İnşallah en iyi şekilde bayrağımızı dalgalandıracağız"

Boksta asıl hedefinin olimpiyat olduğunu aktaran Refik, şunları kaydetti:

"Asıl hedefim 2028 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak. Ancak olimpiyatlardan önce bu yıl Akdeniz Oyunları var. Akdeniz Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Takımın performansı çok iyi. Her şey çok güzel ilerliyor. İnşallah en iyi şekilde bayrağımızı dalgalandıracağız."

Kastamonu'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Refik, günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Kendilerine her türlü imkanın sağlandığına değinen Refik, "Bize bu imkanları sağlayan başta federasyon başkanımız Suat Hekimoğlu'na, koordinatörümüz milli takımlardan sorumlu Nazım Dalkıran'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu da aktaran Refik, okulu ve boksu aynı anda sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

