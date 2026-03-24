Reha Kapsal\'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor yorumcusu ve teknik direktör Reha Kapsal'ın vefat eden annesi Ayla Kapsal (88), son yolculuğuna uğurlandı. Ayla Kapsal için Karabağlar Hacı Arif Küçükdoğan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Reha Kapsal ve oğlu Ata Kapsal törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile Teknik Direktör Tolunay Kafkas da katıldı. Spor ve iş dünyasından çok sayıda isim, Kapsal ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

"Hep ona evlatlık yapmaya çalıştık"

Törende konuşan Reha Kapsal, "Annem hakkını helal etsin bize. Bizimki sonuna kadar helal olsun. Hep ona evlatlık yapmaya çalıştık. Son zamanlarında biraz rahatsızdı. Allah, mekanını cennet eylesin, kabir azabı vermesin inşallah" dedi.

Ayla Kapsal'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşa Köprü Kabristanlığı'nda defnedildi. - İZMİR