Reis: 'En İyi Sezon İçin Hedefimiz Ligde Kalmak' - Son Dakika
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Spor

Reis: 'En İyi Sezon İçin Hedefimiz Ligde Kalmak'

Samsunspor teknik direktörü Reis, ligin ikinci yarısında hedeflerinin ligde kalmak ve başarı elde etmek olduğunu belirtti.

16.01.2025 15:48
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Tredyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşamak istediklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, ligin ikinci yarısına zorlu Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Beşiktaş karşısında en iyi sonucu almaya çalışacaklarını vurgulayan Reis, "Ligin ikinci yarısını da 2 puan ortalaması ile devam ettirebilirsek, bu bizim adımıza çok iyi olur. Kesinlikle bunu başarmak zor ancak başarmak istiyoruz." dedi.

Her karşılaşmanın zor geçtiğini dile getiren Reis, "Önümüzdeki hedeflerle alakalı insanlar Avrupa kupalarını hayal ediyor olabilir. Birincil hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmayı garantiledikten sonraki hedefim, Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşamak istiyoruz. Hedefimiz bu olacak. İkinci devrenin tamamlanmasına 18 maç var." diye konuştu.

"Bugüne kadar çok iyi performans gösterdik"

Kırmızı-beyazlı ekibin topladığı 36 puandan çok mutlu olduklarını aktaran Reis, "İkinci yarı ilk yarıya göre daha zor geçecek. İlk devre Beşiktaş maçını iyi oynayarak kaybetmiştik. O günden bugüne çok gelişim gösterdik." ifadelerini kullandı.

Sezon başında kimsenin kendilerinden böyle bir başarı beklemediğine dikkati çeken Reis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anki başarıyı yakalamak güzel bir duygu. Belki de sezon başı kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Transfer yasağımız var. Bugünlere gelmek kolay olmadı, bundan sonrası da zor olacaktır. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdik ve ikinci yarıda da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz konum nedeniyle baskı olacaktır. Baskıyı doğru yönetmemiz gerecek. Bu baskının kendi adımıza iyi olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Samsunspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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