Reis: Galibiyetle Üst Sıraları Koruyacağız - Son Dakika
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Reis: Galibiyetle Üst Sıraları Koruyacağız

Reis: Galibiyetle Üst Sıraları Koruyacağız

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor maçında galip gelerek üst sıralarda kalmayı hedefliyor.

04.10.2024 17:20
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Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.

Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacaklarını anlatan Reis, "Milli takım arasından sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan çok daha önemli olacak. Ligde bulunduğumuz durum gayet iyi. Adana Demirspor maçından da galibiyet alarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Üst sıralarda kalıp aşağı ile puan farkını açmak istiyoruz. Adana Demirspor'un ligde son sırada olduğunu biliyorum ancak kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Umarım o maçtan da galibiyetle ayrılırız." dedi.

Oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Reis, "Bugüne kadar oynadığımız karşılaşmalar çok zordu. Bazı maçlarda şansın da yanımızda olduğunu zamanlar oldu. Özellikle Göztepe maçında rakip 3-1 ödeyken 4'üncü golü atsaydı farklı bir senaryo ortaya çıkacaktı. 4-1'den sonra geri gelmek zor olacaktı, orada şanslı olduğumuz bir pozisyon vardı. Takım vazgeçmemeyi ve sonuna kadar savaşmayı öğrendi. Taraftarlarımız 3-1'den sonra almış olduğumuz sonuçtan ötürü çok mutlu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Thomas Reis, ligde 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Böyle gidersek puan veya puanları almanın yanı sıra rekorlar kırabiliriz. Benim için şu an bu tablo çok önemli değil. Sonuçta lig çok üzün sürecek. Önemli olan ligin sonunda neler yaptığımızdır. Önemli olan takımın başarısıdır. Ben sadece takımda bir bireyim, benim başarımdan daha çok takım olarak ne yaptığımız önemli. Ben takımıma güveniyorum, takımım bana güveniyor. Oyuncularım gayet iyi iş çıkartıyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta 2 maç kaybedersek eleştiriler başlayacaktır. O nedenle çok fazla çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durum elbette iyi ama bunu korumamız gerekiyor. Kazandığımız 3 galibiyet var peş peşe ama ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Kesinlikte gelmiş olduğumuz yere kolay gelmedik ama burada kalmak, buraya gelmekten daha zor olacaktır."

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Samsunspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reis: Galibiyetle Üst Sıraları Koruyacağız - Son Dakika

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