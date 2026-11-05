Reis, Trabzonspor\'un Freiburg\'a 1-0 yenildiği maçta beraberlik hak ettiğini söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda basit hatalar yaptıklarını, ikinci yarıda ise toparlandıklarını belirterek, mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. İlk kez mağlubiyet sonrası basın toplantısına katıldığını belirten Reis, karşılaşmada basit pas hataları yaptıklarını ifade ederek, "İlk kez mağlubiyet alarak karşınızda oturuyorum. Çok basit pas hataları yaptık. Kornerden gol yedik. İkinci yarıda toparlandık ve iyiydik. Bu maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Ancak günün sonunda kaybeden biz olduk. Şimdi odaklanmamız gereken bir Süper Lig maçı var" dedi.

"Duran topların önemini bir kez daha gördük"

Gol yollarında etkisiz kaldıklarını vurgulayan Reis, duran topların maçların sonucuna doğrudan etki ettiğine dikkat çekerek, "Gol atamadık. Duran toptan gol yedik. Bu bizim açımızdan iyi değil. Duran topların ne kadar önemli olduğunu ve maçların sonucunu belirleyebildiğini bugün bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.