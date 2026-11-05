Reis, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçta beraberlik hak ettiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Reis, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçta beraberlik hak ettiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Reis, Trabzonspor\'un Freiburg\'a 1-0 yenildiği maçta beraberlik hak ettiğini söyledi
Haber Videosu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 yenildi. Teknik Direktör Thomas Reis, ilk yarıda basit pas hataları yaptıklarını ve kornerden gol yediklerini belirterek ikinci yarıda toparlandıklarını, mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda basit hatalar yaptıklarını, ikinci yarıda ise toparlandıklarını belirterek, mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. İlk kez mağlubiyet sonrası basın toplantısına katıldığını belirten Reis, karşılaşmada basit pas hataları yaptıklarını ifade ederek, "İlk kez mağlubiyet alarak karşınızda oturuyorum. Çok basit pas hataları yaptık. Kornerden gol yedik. İkinci yarıda toparlandık ve iyiydik. Bu maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Ancak günün sonunda kaybeden biz olduk. Şimdi odaklanmamız gereken bir Süper Lig maçı var" dedi.

"Duran topların önemini bir kez daha gördük"

Gol yollarında etkisiz kaldıklarını vurgulayan Reis, duran topların maçların sonucuna doğrudan etki ettiğine dikkat çekerek, "Gol atamadık. Duran toptan gol yedik. Bu bizim açımızdan iyi değil. Duran topların ne kadar önemli olduğunu ve maçların sonucunu belirleyebildiğini bugün bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Sebastian Hoeness’ten Okan Buruk’un sözlerine tepki Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha 12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
23:44
Üst üste yedinci galibiyet Bournemouth durdurulamıyor
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor
23:43
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 00:02:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Reis, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçta beraberlik hak ettiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android