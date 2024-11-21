Reis: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Reis: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız

Reis: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız

Samsunspor'un teknik direktörü Reis, Alanyaspor maçıyla galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

21.11.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Corendon Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Pazar günü sahalarında Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Alanyaspor'un teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Reis, "Bu yüzden nasıl bir oyun sergileyecekleri hakkında pek bir fikrimiz yok. Eğer eski hocalarıyla devam etmiş olsalardı belki onları analiz etmek daha rahat olabilirdi ancak oyuncularını tanıyoruz. Onların sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı tamamladık. Takımda sadece Celil Yüksel'in sakatlığı var. Benasser ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta olamayacak." dedi.

Milli takımlara giden oyuncularının Samsun'a erken döndüğünü dile getiren Reis, "Tüm kadromuzla yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Rakibimizin aldığı sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Bu maçı kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçından sonra Sipay Bodrum FK ile yine sahalarında karşı karşıya geleceklerine işaret eden Reis, "Umarım bu iki karşılaşma evimizde oynayacağımız için bizim adımıza avantaj olur. Aslında biz deplasmanlarda da gayet iyi performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağımız iki karşılaşma olacak. Onların desteğiyle ikisini de kazanmak istiyoruz. Bu iki karşılaşmayı kazanırsak, çok iyi pozisyonda oluruz." diye konuştu.

"Takımın kaç kilometre koştuğundan çok nasıl koştuğu önemli"

Reis, oyuncuların sahada kaç kilometre koştuğunu da analiz ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımın kaç kilometre koştuğundan çok nasıl koştuğu önemli. O koşuları doğru yapmak, o mesafeleri doğru şekilde katetmek benim için çok daha önemli. Oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz performansla takım olarak fit olduğumuzu gösterdik. Son dakikaya kadar savaşmayı bildik ve hatta son dakikalarda bile gol atabileceğimizi gösterdik. Zaten bu bizim fit olduğumuz, koşu mesafelerimizin gayet iyi olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de topun oyunda kaldığı süre yaklaşık 51 dakika, bu yeterli değil. İstediğimiz mesafelere ulaşmak açısından topun oyunda kalma süresi, Almanya'ya bakacak olursak, Türkiye'den biraz daha fazla orada, daha fazla mesafe katedilebiliyor oyun çok fazla durmadığından dolayı. Takım olarak son dakikaya kadar savaşıp, gol atmasını bilen bir takımız. Bu da bizim zaten fiziksel anlamda hazır olduğumuz anlamına gelir."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reis: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: Reis: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.