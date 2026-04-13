Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı
Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı

13.04.2026 23:24
18 yaşındaki sprint yıldızı Gout Gout, 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak Jamaikalı atlet Usain Bolt’un efsanevi derecesini geçti.

Atletizm dünyası, "Yeni Usain Bolt" yakıştırmalarının çok ötesine geçen tarihi bir ana tanıklık etti. 

200 METRE YARIŞINI 19.67 SANİYEDE TAMAMLADI

Avustralya Atletizm Şampiyonası’nda pistte adeta fırtına estiren Avustralyalı 18 yaşındaki Gout Gout, 200 metre yarışını 19.67 saniyede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. 

EFSANE İSİM USAIN BOLT'U GEÇTİ

Genç atletin bu derecesi, yalnızca yarışın değil, Avustralya atletizm tarihinin de en hızlı 200 metre koşusu olarak kayıtlara geçti. Gout’un elde ettiği süre, efsane sprinter Usain Bolt’un 2004 yılında koştuğu 19.93’lük derecenin de önüne geçti.

İDDİASINI ŞİMDİDEN GÖSTERDİ

Bu sonuç, genç sporcunun uluslararası arenada ne kadar iddialı olabileceğini şimdiden gösterdi. Uzun süredir atletizm camiası Bolt’un boşluğunu dolduracak bir isim arayışındaydı. Gout Gout, sadece hızıyla değil, yarış içerisindeki rahat tavırları ve bitiş çizgisine yaklaşırken koruduğu yüksek temposuyla otoritelerden tam not aldı.

