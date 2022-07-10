Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehirli rekortmen yüzücü Sudem Denizli, yedinci oldu. Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakası'nda 1.02.13'lük derecesiyle daha önce Türkiye rekoru kıran Denizli, Romanya'da ise 200 metre sırtüstü kategorisinde 02.15.26 saniyelik derece ile finale katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.