Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi oldu - Son Dakika
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Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi oldu

10.07.2022 12:55
Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi oldu

Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa yedincisi oldu.

Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa yedincisi oldu.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehirli rekortmen yüzücü Sudem Denizli, yedinci oldu. Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakası'nda 1.02.13'lük derecesiyle daha önce Türkiye rekoru kıran Denizli, Romanya'da ise 200 metre sırtüstü kategorisinde 02.15.26 saniyelik derece ile finale katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi oldu - Son Dakika

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