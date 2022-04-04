Rektör Özaydın'dan başarılı sporculara GAÜN Sporium'a ücretsiz üyelik - Son Dakika
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Rektör Özaydın'dan başarılı sporculara GAÜN Sporium'a ücretsiz üyelik

04.04.2022 14:56
Rektör Özaydın'dan başarılı sporculara GAÜN Sporium'a ücretsiz üyelik

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören çeşitli spor müsabakalarında başarı gösteren sporcularla bir araya geldi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören çeşitli spor müsabakalarında başarı gösteren sporcularla bir araya geldi.

Ünilig Hokey Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonu, 1 Türkiye Şampiyonu, Taekvondo Türkiye 3.'ncüsü ve 4 Türkiye Üçüncüsü dereceleri bulunan Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle GAÜN Senato Toplantı Salonunda bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Özaydın sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilere başta GAÜN SPORİUM olmak üzere Gaziantep Üniversitesinin spor tesislerine ücretsiz üyelik hediye etti. Başarılı sporcularla iftar yemeğinde de bir araya geleceklerini belirten Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında, "Sizler yarının Türkiye'sinin geleceğisiniz. Başarı ve gelecek sizde. Sizlerin yetişmesi ve başarılı olmanız adına üniversite olarak bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Engel olursa engeli kaldırırız. Bunun yanında ahlaklı ve edepli sporcu olmak gerekiyor. Bir de sağlık çok önemli çünkü sağlık sermaye bizim için. Sizlerin de sağlıklı, sıhhatli bir şekilde spor hayatınıza devam etmenizi istiyorum. Sağlıklı beslenmeye de özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Arif Özaydın, Ünilig Atletizm Şampiyonası, Ünilig Karate Türkiye Şampiyonası, Ünilig Taekvondo Türkiye Şampiyonası ve Ünilig Hokey Türkiye Şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcuların sorularını yanıtlayarak, görüş ve önerilerini dinledi. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Türkiye, Rektör, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Özaydın'dan başarılı sporculara GAÜN Sporium'a ücretsiz üyelik - Son Dakika


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