Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Hull Cityli futbolcu Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, 26 yaşındaki milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, milli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun Hull City ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Resmen açıklandı! Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika
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