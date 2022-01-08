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Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor

08.01.2022 15:38

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat hoca Slaven Bilic, Çin'den resmen ayrıldı. Beijing Guoan, Bilic'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin hocası belli olmak üzere. Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in gündemine yer alan Slaven Bilic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

RESMEN AYRILDI

Beijing Guoan, teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI

Slaven Bilic, ülkemizde 2013-15 arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. Hırvat hoca, üst üste şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yakalayan Beşiktaş kadrosunun ve oynadığı futbolun mimarı olarak gösteriliyor.

YORUMLAR (1)
  • 10Village: Yazık çok yazık ?? Fenerbahçe’ye vizyon sahibi bir Başkan geldi derken düşülen durum içler acısı. Eskiye itibar olsaydı bitpazarına nur yağardı derler bu durum Fenerbahçe’de fazlasıyla yaşanır oldu. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Beijing Guoan, Slaven Bilic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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