Fenerbahçe'nin hocası belli olmak üzere. Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in gündemine yer alan Slaven Bilic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beijing Guoan, teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Slaven Bilic, ülkemizde 2013-15 arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. Hırvat hoca, üst üste şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yakalayan Beşiktaş kadrosunun ve oynadığı futbolun mimarı olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor - Son Dakika Spor