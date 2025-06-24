Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a veda etti. Yıldız futbolcu, bonservisinin bulunduğu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler Emre Mor. Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Geçen kalan sezon Eyüpspor'da 22 resmi maça çıkan Emre Mor, söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
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