Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım

Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla Galatasaray adına fark yaratan futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu, adını marka olarak tescil ettiriyor.

14 SINIFTA BAŞVURU YAPTI

Akşam'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu adını marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı. Bu başvuruların arasında parfüm, saat, spor faaliyeti ve yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.

10 MAÇTA 9 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.