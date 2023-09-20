Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım - Son Dakika

Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım

Son Güncelleme: 20.09.2023 11:38

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu geleceği için dev bir adım atarak yapacağı ticari yatırımlar öncesinde ismini tescil ettiriyor. 24 yaşındaki futbolcu ismini marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı.

Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla Galatasaray adına fark yaratan futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu, adını marka olarak tescil ettiriyor.

14 SINIFTA BAŞVURU YAPTI

Akşam'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu adını marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı. Bu başvuruların arasında parfüm, saat, spor faaliyeti ve yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.

10 MAÇTA 9 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım - Son Dakika
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