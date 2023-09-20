Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla Galatasaray adına fark yaratan futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu, adını marka olarak tescil ettiriyor.
Akşam'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu adını marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı. Bu başvuruların arasında parfüm, saat, spor faaliyeti ve yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım - Son Dakika