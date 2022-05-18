Resmi açıklama geldi: Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2013 yılında 101 milyon euro karşılığında İngiliz temsilcisi Totthenham Hostspur'dan transfer ettiği ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Gareth Bale ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

"REAL MADRID'DEN AYRILACAK"

Galli oyuncunun menajeri Jonathan Barnett sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bale hakkında yaptığı açıklamada, "Kulüpten ayrılacak fakat bir sonraki adım için Galler'in eleme maçlarını beklememiz gerekiyor. Galler'in Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirleyici faktör olacak. Tercihimizi bundan sonra oluşacak koşullara göre yapacağız. İngiltere'ye dönmesi diğer seçeneklere göre daha olası." ifadelerini kullandı.

BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

32 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Real Madrid formasını tüm kulvarlarda 7 kez giydi ve sadece 1 gol atabildi.