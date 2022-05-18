Resmi açıklama geldi: Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor. - Son Dakika
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Resmi açıklama geldi: Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor.

18.05.2022 15:10

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanına konuk olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi yaptığı açıklamada yıldız futbolcu Gareth Bale'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberlerini doğruladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2013 yılında 101 milyon euro karşılığında İngiliz temsilcisi Totthenham Hostspur'dan transfer ettiği ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Gareth Bale ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

"REAL MADRID'DEN AYRILACAK"

Galli oyuncunun menajeri Jonathan Barnett sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bale hakkında yaptığı açıklamada, "Kulüpten ayrılacak fakat bir sonraki adım için Galler'in eleme maçlarını beklememiz gerekiyor. Galler'in Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirleyici faktör olacak. Tercihimizi bundan sonra oluşacak koşullara göre yapacağız. İngiltere'ye dönmesi diğer seçeneklere göre daha olası." ifadelerini kullandı.

BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

32 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Real Madrid formasını tüm kulvarlarda 7 kez giydi ve sadece 1 gol atabildi.

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Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi: Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi: Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor. - Son Dakika
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