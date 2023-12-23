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Rey Manaj, İstanbulspor'a gol atarak gol sayısını 9'a çıkardı - Son Dakika
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Rey Manaj, İstanbulspor'a gol atarak gol sayısını 9'a çıkardı

Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, İstanbulspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti. Manaj, maçın 86. dakikasında ağları havalandırdı ve büyük sevinç yaşadı.

Rey Manaj, İstanbulspor\'a gol atarak gol sayısını 9\'a çıkardı
23.12.2023 - 17:21,
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Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, İstanbulspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da tek gol Rey Manaj'dan geldi. Maçın 86. dakikasında Roman Kvet'in pasıyla topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut forvet, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9'a çıkardı. Manaj 9 golün 6'sını Süper Lig'de 3'ünü ise Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rey Manaj, İstanbulspor'a gol atarak gol sayısını 9'a çıkardı - Son Dakika
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