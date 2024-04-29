Rey Manaj, Sivasspor'un en skorer oyuncusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rey Manaj, Sivasspor'un en skorer oyuncusu oldu

Rey Manaj, Sivasspor\'un en skorer oyuncusu oldu

EMS Yapı Sivasspor'un forveti Rey Manaj, TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı golle bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kaydedildi. Manaj, Süper Lig'de 18 golle Sivasspor'un en skorer oyuncusu oldu ve gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı.

29.04.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un forveti Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ligin 34. haftasında iç sahada oynanan TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rey Manaj, ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki en skorer oyuncusu oldu.

Rey Manaj'ı 2013-2014 sezonunda 17 golle Aatif Chahechouhe, 2011-2012'de 15 golle Michael Eneramo, 2007-2008'de 14 golle Mehmet Yıldız, 2019-2020'de 13 golle Mustapha Yatabare, 2017-2018'de 13 golle Arouna Kone ve 2020-2021 sezonunda 11 golle Max Gradel takip etti.

Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 21 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Mauro Icardi ve 20 golle ikinci sırada bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun ardından 18 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Sivasspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rey Manaj, Sivasspor'un en skorer oyuncusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:55 Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai’de atacak. Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Rey Manaj, Sivasspor'un en skorer oyuncusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement