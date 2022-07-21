Rezerv Lig'in kuralları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rezerv Lig'in kuralları belli oldu

21.07.2022 21:49
Rezerv Lig'in kuralları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sezon hayata geçirilecek Rezerv Lig'in kuralları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sezon hayata geçirilecek Rezerv Lig'in kuralları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun toplantısından sonra yapılan açıklamaya göre, 19 Süper Lig ekibinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de şampiyon takıma 1 milyon lira, ikinciye 500 bin lira, üçüncüye ise 300 bin lira başarı ödülü verilecek.

Galibiyet primi100 bin, beraberlik primi ise 50 bin lira olacak. Deplasmana giden takımlara ise 50 bin lira yardım yapılacak. Lige katılmayan ve ligden çekilme kararı alan kulüplere ise 5 milyon lira ceza verilecek. Bu para da lige katılan kulüplere ödül olarak dağıtılacak.

Rezerv Lig'de kulüpler, 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı bütün oyuncuları oynatabilecek. A takım listesine yazılmayan yabancı uyruklu futbolcular ise Rezerv Lig'de mücadele edemeyecek. Gelişim Ligleri'nde yer alan yerli ve yabancı futbolcular ise Rezerv Lig'de forma giyebilecek.

Rezerv Lig'de müsabakalar Süper Lig fikstürü ile paralel olarak, bir gün sonra oynanacak. Müsabakalar statlarda veya standartlara uygun doğal çim zeminli sahalarda yapılacak.

YORUMLAR
500
TFF, Rezerv Lig esaslarını belirledi TFF, Rezerv Lig esaslarını belirledi TFF, Rezerv Lig esaslarını belirledi TFF, Rezerv Lig esaslarını belirledi
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rezerv Lig'in kuralları belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 21:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: Rezerv Lig'in kuralları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement