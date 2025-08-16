Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ikinci haftasının açılışında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı 3-0 kazanıp ikide iki yaptı. Haftanın ilk mücadelesinin ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk iddiasında bulundu.
Rıdvan Dilmen, HT Spor'da katıldığı yayında şampiyonluk tahmininde bulundu. Dilmen, Süper Lig'de bu sezonki yarışın yakın geçeceğini belirtti.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için Rıdvan Dilmen, "Bu sene geçtiğimiz sezonki gibi 11 puan fark olmaz. Ben Fenerbahçe'nin de bu sezon baya bir yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum alacağı oyunculara bağlı tabii." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?