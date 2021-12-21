Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle

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Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Altay- Trabzonspor ve Adana Demirspor- Galatasaray maçlarını yorumladı. "Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Dilmen, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sert eleştirilerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"EN FAZLA BİZİ MAHÇUP EDERLER"

"Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun. En fazla bizi mahcup ederler. Bu saatten sonra kaybederlerse kendi kabahatleri. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle. Galatasaray'ın işi bu saatten sonra çok zor. Oyuncuları motive etmek kolay olmayacaktır."