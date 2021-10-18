Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybetiği maçın ardından Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlar yaptı. Dilmen, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalana kadar iyi futbol oynadığını, Sarı-Lacivertlileri taraftarların skora üzülmemesi gerektiğini söyledi.
Rıdvan Dilmen, Pereira'nın sistemi hakkıdna, "Pereira kazandığı maçlarla bende sınıfı geçti. Mesut Özil üzerinden algılar olabilir ama 11'e 11 giden oyunda şahane oynadı" diye konuştu.
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 10 kişi oynadığı bölüm hakkında, "Kırmızı kart gelince 'oyuncu biz buradan nasıl puan alacağız?' demeye başladı. Skor 2-1, 3-1 oldu. Fenerbahçe taraftarı takımlarına üzülmesin. Teknik direktör de dahil oyuncular elinden geleni yaptı. Yenilebilirler" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti - Son Dakika Spor