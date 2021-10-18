Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti

ALI YANIK:

Bu futbol fakirini devletin trt kanalına kim hangi sıfatla getirdi? Ateşe körükle gidiyor, halkı galyana getiriyor, futbol kuralları hakkında bilgisi yok hakemi yanlış kararlar verdi diye eleştiriyor ne yapmaya çalışıyor? Bir tane hatalı kar veya penaltı kararı yok diyebilirmisin? 2 sarı karttan kırmızı kart hatalıydı direk kırmızı kart vermeliydi Alu Şansalan yine fenere kıyak yaptı