Rıdvan Öncel, Galatasaray'a Dönüyor

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli oyun kurucularından, Rıdvan Öncel'in 2025-2026 sezonunda yeniden Galatasaray forması giyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Banvit altyapısında başlayan kariyerine, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, EuroCup finali oynadığı Türk Telekom'a ve son olarak A. Efes ile Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde devam eden Rıdvan, artık yeniden sarı kırmızı renkler için ter dökecek. Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray Ailesi'ne bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL