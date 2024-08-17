Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil - Son Dakika
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Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil

Rio Ferdinand\'ın Jose Mourinho\'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa\'da bir takım çalıştırmaya uygun değil

İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Ferdinand, Mourinho'nun hakemlerle olan diyaloglarına ve oynattığı futbola tepki gösterdi. 'Maçlar sahada kazanılır' diyerek Mourinho'yu eleştiren Ferdinand, Mourinho'nun Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını belirtti.

17.08.2024 09:43
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İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir biçimde eleştirdi.

MOURINHO'YA SERT ELEŞTİRİ

Alınan bu sonucun ardından ise Avrupa basınından dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya eleştiriler geldi. Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Mourinho'nun oynattığı futbolu ve hakemlerle kurduğu diyaloglarla tepki gösterdi.

"AVRUPA'DA BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAYA UYGUN OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Ferdinand, Portekizli teknik adam hakkında, "Mourinho'nun Lille karşısında neden artık Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını gördük. Hakemler ile uğraşmaktansa futbola konsantre olmalı. Maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bhdr Zcvlkov: Adamın kupaları rionun yaşi kadar 26 12 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Avrupa’da takım çalıştırmaya uygun olmayan Mourinho nun aldığı 27 kupa var. Ferdinand futbolculuk kariyerin dışında senin neyin var. Kaç yıldır neredesin ne iş yapıyorsun, derler adama. :) 15 12 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: meyve veren ağaç her zaman taslanmistir 14 9 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Aynen doğru demiş. Manchester United ile ne yaptı? Gitsin Suudi Arabistan sezonu gelmiş demek ki Mourinho nun 6 11 Yanıtla
  • soner: Nokta tespit ?? 7 8 Yanıtla
  • Ismail Cicek: Türkiye Avrupa liglerine benzemez burada meyve vermezsen taşlanırsın. Şimdiden yeni hoca bakın bu ligde 2 tane hoca var 1. Okan BURUK 2. Diğerleri Galatasaray' ın olduğu bir lig de ne morinho ne Ferguson nede en kralı bir halt yiyemez elinizdekilerin kıymetini bilmeyenler böyle rezllikler yaşamayı asla terkedemez 4 11 Yanıtla
  • soner: Elden ayaktan düşünce çeneye vuruyor Muş derler 4 1 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Ve böyle diyerek rio ferdinand,mou’nun şöhreti sayesinde gündem oldu 0 0 Yanıtla
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