Rio Ferdinand\'ın Jose Mourinho\'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa\'da bir takım çalıştırmaya uygun değil

Ismail Cicek:

Türkiye Avrupa liglerine benzemez burada meyve vermezsen taşlanırsın. Şimdiden yeni hoca bakın bu ligde 2 tane hoca var 1. Okan BURUK 2. Diğerleri Galatasaray' ın olduğu bir lig de ne morinho ne Ferguson nede en kralı bir halt yiyemez elinizdekilerin kıymetini bilmeyenler böyle rezllikler yaşamayı asla terkedemez