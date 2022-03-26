Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası, İstanbul'da başladı - Son Dakika
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Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası, İstanbul'da başladı

26.03.2022 20:26
Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası, İstanbul'da başladı

Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası'nda ilk gün cimnastikçiler, gençler ve büyükler kategorisinde yarışlar yapıldı.

Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası'nda ilk gün cimnastikçiler, gençler ve büyükler kategorisinde yarışlar yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan organizasyon yarın sona erecek.

Kupada bugün gençler kategorisinde çember aletinde Hatice Gökçe Emir birinci, Deniz Oskay ikinci, Defne Eylül Kılıç ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Gençler top aleti kategorisinde ise Deniz Oskay birincilik, Defne Eylül Kılıç ikincilik, Eyşan Ateş de üçüncülük madalyası kazandı.

Büyükler çemberde ise Nilgün Sarıoğlu birinci, Kamelya Tuncel ikinci, Elif Sarıoğlu üçüncü oldu. Büyükler top aleti kategorisinde de Kamelya Tuncel birinci, Nilgün Sarıoğlu ise ikinci, Alisa Cana Kubalı ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası, İstanbul'da başladı - Son Dakika


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