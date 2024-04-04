Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Sofya Kupası'nda altın madalya kazandı

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Sofya Kupası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız, Sofya Kupası 3 kurdele-2 top aleti finalinde 27.200 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz." denildi.
Öte yandan Trampolin Cimnastik Genç Erkek Milli Takımı'nın, Portekiz'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda beşinci olduğu belirtildi.
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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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