TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

03.05.2023 13:48

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu, iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise serbest kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yargılanan sanıklardan Cüneyd Uslu 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılırken, diğer sanık beraat etti. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Cüneyd Uslu'nun avukatının, müşteki Türkiye Futbol Federasyonunun zararı olan bin 700 lirayı giderdiğine dair banka dekontunu dosyaya sunduğunu tutanağa geçirdiğini belirterek, açık yargılamaya devam etti.

CÜNEYD USLU BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Cüneyd Uslu'nun, "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan, 8 yıl 9 aya kadar, "mala zarar verme" suçundan da 2 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, diğer sanık Oğuzhan Güneysu hakkında ise beraat yönünde karar verilmesi istendi. Müştekilerin vekilleri duruşmada, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, sanıkların en üst cezadan cezalandırılmalarını heyetten talep etti. Son sözü sorulan sanık Cüneyd Uslu, kimseyi tehdit etmediğini ve kimseyi öldürmeye teşebbüste bulunmadığını söyleyerek, beraatını istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASINA HÜKMEDİLDİ

Diğer sanık Oğuzhan Güneysu ise olayda kullanılan silahı eline bile almadığını anlatarak, beraat talebinde bulundu. Duruşmayı karara bağlayan heyet, sanık Cüneyd Uslu hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığını, fakat sanığın eyleminin "zincirleme şekilde birden fazla kişiye silahla tehdit" suçunu oluşturduğunu belirtti. Sanığın yukarıda belirtilen suçtan ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla hükmedildi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun üzerine atılı olan suçlardan beraatına karar verildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU HALDE HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Heyette bulunan üye hakimlerden biri ise, Cüneyd Uslu için verilen karara muhalefet şerhi koydu. Hakimin koyduğu şerhte, her ne kadar sanık Cüneyd Uslu hakkında, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermi taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiş ise de sanık Cüneyd Uslu'nun, federasyon yönetim kurulu üyeleri ya da başkanıyla aralarında herhangi bir husumet ve ilişki olmadığı, olay günü sanığın federasyon binasının karşısında 250 metre mesafede bulunan yüzen evde alkollü olduğu halde havaya ateş ettiği belirtildi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYULDU

Şerhte, 12 mermiden 3'ünün federasyon binasına isabet ettiği olayda sanığın "silahla tehdit" kastıyla hareket etmediği, bu suretle eyleminin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu oluşturduğu ve sanığın eyleminin seri yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, dosyanın bu yönde işlem yapılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosuna gönderilmesine karar verilmesini belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilen fezlekede, TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar olmak üzere, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanıkların "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenmişti.

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SON DAKİKA: TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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