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Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap - Son Dakika

Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan ve açıklamaları tepki çeken Burak Yılmaz ile arasında bir sorun olmadığını söyledi. Çalımbay yaptığı açıklamada, ''Benim yapım, ben hiç kimseyle kötü olmam. Hele Burak'la hiç olmam. Burak çünkü benim öğrencimdi.'' dedi.

24.11.2023 - 13:38,  Güncelleme: 14:02
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Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Halk TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz ile arasında bir problem olmadığını belirten siyah-beyazlılarda yaklaşan seçim ile ilgili de konuştu.

"BEN KİMSEYLE KÖTÜ OLMAM"

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim yapım, ben hiç kimseyle kötü olmam. Hele Burak'la hiç olmam. Burak çünkü benim öğrencimdi." ifadelerini kullandı.

"GELENLERİN HEPSİ İYİ BEŞİKTAŞLI"

Başkanlık seçimiyle ilgili de konuşan Çalımbay, "Kim gelirse gelsin, Beşiktaş'a hizmet etmeye geliyor. Gelenlerin hepsi iyi Beşiktaşlı. Kim gelirse gelsin, hepsinin büyük faydası olacak buraya. Hepsine teşekkür ediyorum. Hangisi başkan olacak bilemiyoruz şu anda ama hepsi tanıdığımız, bildiğimiz isimler." dedi.

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap - Son Dakika
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