Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika
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Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

06.06.2022 17:13
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Çalımbay, yarın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı Demir Grup Sivasspor başında alan Rıza Çalımbay, memleketinin takımıyla yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, 1 yıl daha takımı çalıştırma kararı aldı. Yönetim ile görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varan Çalımbay, yarın düzenlenecek imza töreni ile kendisini 1 yıl daha Sivasspor Teknik Direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.


Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek
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Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı
Kaynak: DHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika
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