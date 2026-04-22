Rıza Kayaalp 13. Altın Madalyasını Kazandı - Son Dakika
Rıza Kayaalp 13. Altın Madalyasını Kazandı

22.04.2026 10:19
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda 130 kilo finalini kazanarak 13. şampiyonluğunu elde etti.

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp'in yakınları, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi, Yozgat'ta heyecanla takip etti.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Aleksandr Karelin'in rekorunu kırarak, 13'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kayaalp'in yakınları da memleketi Yozgat'ta final müsabakasını heyecanla takip etti. Rıza'nın sayı aldığı anlarda salonda büyük coşku yaşanırken, milli güreşçinin maçının son anlarında da geri sayım yapıldı. Rıza Kayaalp'in altın madalyayı kazanmasının ardından anne Sevgi Kayaalp ve baba Kelami Kayaalp olmak üzere bütün salon 13'üncü Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Etkinlikler, Spor

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp 13. Altın Madalyasını Kazandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp 13. Altın Madalyasını Kazandı - Son Dakika
