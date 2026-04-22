Rıza Kayaalp 13. Altın Madalyasını Kazandı

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp'in yakınları, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi, Yozgat'ta heyecanla takip etti.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Aleksandr Karelin'in rekorunu kırarak, 13'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kayaalp'in yakınları da memleketi Yozgat'ta final müsabakasını heyecanla takip etti. Rıza'nın sayı aldığı anlarda salonda büyük coşku yaşanırken, milli güreşçinin maçının son anlarında da geri sayım yapıldı. Rıza Kayaalp'in altın madalyayı kazanmasının ardından anne Sevgi Kayaalp ve baba Kelami Kayaalp olmak üzere bütün salon 13'üncü Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.