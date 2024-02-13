Rıza Kayaalp: Bir anlık bir boşluğuma geldi - Son Dakika
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Spor

Rıza Kayaalp: Bir anlık bir boşluğuma geldi

Rıza Kayaalp: Bir anlık bir boşluğuma geldi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Sergey Semenov'a kaybederek gümüş madalya kazandı. Maçta 2-0 öne geçtikten sonra bir anlık bir boşluğa düştüğünü belirten Kayaalp, normalde böyle bir hatayı yapmayacağını söyledi. Kayaalp, bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak için çalışacaklarını ve bunun boynunun borcu olduğunu ifade etti.

13.02.2024 23:07
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- Rıza Kayaalp: "Bir anlık bir boşluğuma geldi"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp:

"Bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak artık boynumuzun borcu oldu"

İSTANBUL - Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Sergey Semenov'a kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Çok istiyordum 13. şampiyonluğu. Biraz da o yüzden oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğim maçı bir anlık bir boşluğuma geldi. Normalde öyle bir oyunu yiyecek sporcu değilim" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Sergey Semenov'a kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "14. finalimi yaptım. Tarihi bir başarı aslında. Çok istiyordum 13. şampiyonluğu. Biraz da o yüzden oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğim maçı bir anlık bir boşluğuma geldi. Normalde öyle bir oyunu yiyecek sporcu değilim. 2-0'dan sonra biraz maçı soğutmam gerekiyordu. İşte o şampiyonluk hırsıyla, hayatta eğmeyeceğim boynu eğmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak artık boynumuzun borcu oldu"

Final müsabakasını tribünden izleyen kızı için de gücünü kullanmak istediğini ancak ani boşluğuna gelerek rakibine kaybettiğini vurgulayan Kayaalp, şunları söyledi:

"Önümüzde Olimpiyat var onun hazırlığını yapacağız. Tabii tecrübe olacak bir durum kalmadı, 14. final sonuçta. Olimpiyat yolunda devam edeceğiz. Belki bundan sonra rekor için bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak artık boynumuzun borcu oldu."

Kaynak: İHA

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