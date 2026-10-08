Rıza Kayaalp, Erzurum\'da 11\'inci madalya için oksijen depoluyor

GREKOROMEN Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreş. Rıza Kayaalp, 11'inci madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Kayaalp, "Buradan çok iyi hazırlanıp gideceğime inanıyorum. Öyle bir hissiyat var. Burada zorlanacağız ama inşallah maçta rahat edeceğiz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu, 24 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası öncesinde son kampı Erzurum'da düzenledi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde şampiyonaya hazırlanan milli takım, 3 bin 126 metre yükseklikteki dağın zirvesine tırmanarak hem kondisyon hem oksijen depoluyor. 17 Ekim'e kadar Palandöken'de kamp yapacak milli takım, daha sonra şampiyona için Astana'ya hareket edecek.

'11'İNCİYİ KAZANMAK İÇİN GİDİYORUM'

Avrupa'da 13 kez şampiyon olarak rekor kıran milli güreşçi Rıza Kayaalp, Astana'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda 11'inci madalyasını almak için Palandöken'de çalışıyor. Palandöken'e tırmanarak güç ve oksijen depolayan Kayaalp, 11'inci madalyayı kazanmak istediğini söyledi. Dünya şampiyonalarında 10 madalyası bulunduğunu hatırlatan Kayaalp, "Dünyada 10 madalyam var. 5'i şampiyonluk, 3'ü gümüş, 2'si bronz. İnşallah 11'inciyi kazanmak için gidiyorum. Yapabiliriz, inanıyoruz. Güç kuvvet var, hırs var. Allah her şeyi vermiş. Yaş biraz ilerde ama olsun. Onu da idare etmesini biliriz. Yeter ki iyi hazırlanalım. Buradan çok iyi hazırlanıp gideceğime inanıyorum. Öyle bir hissiyat var. Burada zorlanacağız ama inşallah maçta rahat edeceğiz" diye konuştu.

Erzurum'da ilk kez kamp yaptığını belirten Kayaalp, şunları söyledi:

"İrtifadan dolayı son kamp Erzurum'a denk geldi. Bizi zorlaması buradan şampiyonaya gidince daha rahat hissetmemizi sağlayacak diye umut ediyoruz. İyi geldiği takdirde bundan sonraki kamplarımızı burada yapmak için gayret göstereceğiz. Havasal olarak gerçekten de kamp yapılacak bir yer. Yeni keşfetmiş olmamız da üzücü. Keşke daha önce keşfetseymişiz."