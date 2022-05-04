Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı - Son Dakika

Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Rize Belediyesi rakibine 28 sayı fark atarak karşılaşmayı 76-48 kazandı.

Rize Valisi Kemal Çeber'in de tribünden izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 23-8 Rize Belediyesi'nin üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip ilk devreyi ise 21 sayı farkla 42-21 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı 24 sayıya çıkartan Rize ekibi son periyoda 58-34'lük skorla girdi. Dördüncü çeyrekte rakibine 18 sayı daha atan Rize Belediyesi, salondan 28 sayı farkla 76-48 galip ayrıldı.

Play-Off finali serisinde 2-0 yapan Rize Belediyesi'nde Deniz Üstün 20 sayı, Marie Elise Benson ve Sümeyya Özcan 16'şar sayı, Arzu Asiye Özdemir 15 sayı, Aysude Yıldıztekin 7 sayı ve Ladin özel 2 sayı kaydetti. Yalova ekibinde ise Başak Altunbey 11 sayı, Miray Uzunoğlu ve Nazlı Güler 10'ar sayı Fatma Ata 5 sayı, Aslı Çil, Fatma Nur İçaçan ve Tuğçe Kanat 1'er sayı kaydetti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının üçüncü serisi 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yalova'da 90. Yıl Spor Salonunda oynanacak.

Rize Belediyesi karşılaşmayı kazandığı taktirde seride 3-0 öne geçerek Süper Lig'e yükselecek. - RİZE