Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı - Son Dakika
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Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı

04.05.2022 19:40
Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı

Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Rize Belediyesi rakibine 28 sayı fark atarak karşılaşmayı 76-48 kazandı.

Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Rize Belediyesi rakibine 28 sayı fark atarak karşılaşmayı 76-48 kazandı.

Rize Valisi Kemal Çeber'in de tribünden izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 23-8 Rize Belediyesi'nin üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip ilk devreyi ise 21 sayı farkla 42-21 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı 24 sayıya çıkartan Rize ekibi son periyoda 58-34'lük skorla girdi. Dördüncü çeyrekte rakibine 18 sayı daha atan Rize Belediyesi, salondan 28 sayı farkla 76-48 galip ayrıldı.

Play-Off finali serisinde 2-0 yapan Rize Belediyesi'nde Deniz Üstün 20 sayı, Marie Elise Benson ve Sümeyya Özcan 16'şar sayı, Arzu Asiye Özdemir 15 sayı, Aysude Yıldıztekin 7 sayı ve Ladin özel 2 sayı kaydetti. Yalova ekibinde ise Başak Altunbey 11 sayı, Miray Uzunoğlu ve Nazlı Güler 10'ar sayı Fatma Ata 5 sayı, Aslı Çil, Fatma Nur İçaçan ve Tuğçe Kanat 1'er sayı kaydetti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının üçüncü serisi 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yalova'da 90. Yıl Spor Salonunda oynanacak.

Rize Belediyesi karşılaşmayı kazandığı taktirde seride 3-0 öne geçerek Süper Lig'e yükselecek. - RİZE

Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı
Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı
Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı
Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi

Rize Belediyesi, Play Off, Yalova, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı - Son Dakika


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