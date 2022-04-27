Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi - Son Dakika
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Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi

27.04.2022 20:55
Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off Yarı Final 3'üncü maçında evinde Botaş Gelişim'i konuk eden Rize Belediyesi, salondan 63-41 galip ayrılarak finale yükseldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off Yarı Final 3'üncü maçında evinde Botaş Gelişim'i konuk eden Rize Belediyesi, salondan 63-41 galip ayrılarak finale yükseldi.

Rize Belediyesi ekibi rakibi Botaş Gelişim ile Ankara'da oynadığı yarı final ilk maçını 79-62 kazanırken, yine Ankara'da oynanan yarı final ikinci maçını ise 69-45 kazanarak evine avantajlı dönmüştü. Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda oynanan Play-Off Yarı Final üçüncü maçının ilk çeyreğini 21-10 üstün kapatan Rize ekibi, devreye ise 21 sayı farkla 36-15 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Rize ekibi bu bölümü de 50-32 üstün bitirdi. Son çeyrekte 13 sayı daha atan Rize Belediyesi salondan 22 sayı farkla 63-41 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Rize Belediyesi'nde Marie Elise Benson 20 sayı, Deniz Üstün 13 sayı, Eydina Topçu 11 sayı, Sümeyya Özcan 7 sayı, Arzu Asiye Özdemir 6 sayı ve Aysude Yıldıztekin ise 6 sayı kaydederken Botaş Gelişim'de ise Rana Uçar 18 sayı, Olena Stashchuk 9 sayı, Ronahi Zilan Kıran 6 sayı, Buket Ünal 4 sayı, Erdenay Topçu 2 sayı ve Saliha Mandıracı 2 sayı kaydetti.

Karşılaşmayı Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de izledi. Rize Belediyesi'nin finalde rakibi, henüz maçlarını tamamlamayan HDI Sigorta Yalova VIP veya Mersin Büyükşehir Belediyesi olacak. - RİZE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi - Son Dakika


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