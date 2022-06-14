Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 3 kişiyi daha kadrosuna kattı

Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda 3 oyuncuyla daha anlaşarak kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek 2'nci takımı belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının üçüncü serisini Yalova'da oynayan Rize Belediyespor rakibine 8 sayı fark atarak karşılaşmayı 70-62 kazandı ve Süper Lig'e yükselmeyi başardı. İki yıl önce kurulan ve 2 yıl üst üste ilk kez yer aldığı liglerde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Rize ekibi, yeni sezonda 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Gard pozisyonunda oynayan Nuran Tutsak, Tuğçe Alan'ı ve yine gard pozisyonunda oynayan Gizem Kazalı'yı kadrosuna kattı. - RİZE