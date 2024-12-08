Rize Belediyespor, Konya'yı Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-32 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 21-16 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize Belediyespor, karşılaşmadan 35-32 galip ayrıldı.
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