Rize'de 19 Mayıs Bisiklet Etkinliği
16.05.2026 16:32
Rize'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi. Katılımcılar 4 km'lik parkuru tamamlarken, Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk, etkinliğin bisiklet kültürünü geliştirme ve gençleri spora teşvik amacı taşıdığını belirtti.

Rize'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında bisikletçiler, Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.

Atatürk ile Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip eden katılımcılar, yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öztürk, etkinliği kentte bisiklet kültürünü geliştirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, belediyenin bisiklet ve yürüyüş yollarına yönelik çalışmalarının da bu sürece katkı sunduğunu ifade etti.

Sportif faaliyetlerin gençleri hareketsiz yaşamdan, dijital bağımlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmada önemli rol oynadığının altını çizen Öztürk, "Obezitenin en büyük sebeplerinden biri de dijital bağımlılık. Biz de gençlerimizi sahalara, sportif faaliyetlere, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda farklı sportif etkinliklerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Öztürk, etkinlikler kapsamında yarın da halk koşusu düzenleyeceklerini kaydetti.

Katılımcılardan Mahmure Tüfek ise sporu çok sevdiğini belirterek "Bu tür etkinliklere kızımla birlikte katılmaya çalışıyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu

Kaynak: AA

