Rize'de Esnaf ve Çaykur Rizespor Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Rize'de Esnaf ve Çaykur Rizespor Kahvaltıda Buluştu

Rize\'de Esnaf ve Çaykur Rizespor Kahvaltıda Buluştu
07.07.2025 13:47
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Çaykur Rizespor yönetimi ve futbolcuları, esnaflarla kahvaltıda bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Rize'de esnaf ile Çaykur Rizespor yönetimi, futbolcularla birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yönetimi ve beraberindeki futbolcular Rize'de esnaflar tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Düzenlenen programda taraftar ve kulüp bileşenleri bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kahvaltı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Bizim Rize'de gelenektir, sokakta simit ve kaşar yeriz. Bu bizim birlikteliğimizin beraberliğimizin bir sembolü haline gelen bir etkinliğimizdir. Çok sevdiğimiz kıymetli hocam ve futbolcu arkadaşlarımızla beraber Rizeli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz ve dostlarımızla beraber bugün oturup bir hasbihal etme, kahvaltı yapma şansını bulduk. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok çok iyi ağırladılar. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Yeni sezon öncesi transferlerin tamamlandığında açıklanması gerektiğini savunan Turgut, "Transferlerle ilgili konuşmayı neticelenince görmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Neticelenmeden yapacağımız işleri anlatmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocamızın liderliğinde inşallah en doğru olacak, bize başarıyı getirecek transferleri yapmaya çalışıyoruz. Allah nasip eder inşallah bir numara oluruz ama hedefimiz en iyi olmak, en yukarılara oynamak. Hocamızla da bunun istişaresini ediyoruz. Kıymetli hocam da başarısıyla, hırsıyla, kariyeriyle bunu ulaştıracak bize" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Rize çok samimi bir memleket, çok samimi bir coğrafya. İnsanlar sevdiği kişilerle temas etmeyi çok seviyor. Bence çok samimi, güzel bir ortam vardı. Ben de keyif aldım. Zaten şehirde olmaktan, ara ara çıkmaktan, Rize'nin dinamiklerine hakim olmaktan mutlu oluyorum. Başta başkanımıza ve tüm organize edenlere teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir" dedi.

Rizeli esnaf Fatih Kopuz da takımı ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirerek, "Mutluyuz, hocamız geldi, başkanımız geldi. Sokak olarak mutluyuz. Rizespor'u daha üst yerlerde görmek istiyoruz. Biz Rizeliyiz Rizespor'a sahip çıkıyoruz bu tip etkinlikleri daha fazla görmek istiyoruz. Bu sokaktan ateşlemeyi yaptık diğer sokaklarda da yine bunu tekrarlayacağız. Rizespor'a da başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rize'de Esnaf ve Çaykur Rizespor Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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