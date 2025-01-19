Rize'de Soğuk Hava Eşliğinde Kış Yüzme Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Rize'de Soğuk Hava Eşliğinde Kış Yüzme Şenliği Düzenlendi

Rize\'de Soğuk Hava Eşliğinde Kış Yüzme Şenliği Düzenlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen 9'uncu Kış Yüzme Şenliği'nde, katılımcılar sıfır derecede yüzerek adrenalin dolu anlar yaşadı. Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 250 kişi katıldı.

19.01.2025 17:09  Güncelleme: 17:11
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RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlenen 9'uncu Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1300 rakımlı Deremezra köyündeki derede soğuğa rağmen yüzdü.

İlçeye bağlı Dermezra köyünde bu yıl 9'uncu Yüzme Şenliği, denizden 1300 metre yükseklikte düzenlendi. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe Rize ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen yaklaşık 250 kişi katıldı. Katılımcılar, soğuğa rağmen sıfır derece sıcaklıktaki göle girdi. 40 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sudan çıkan katılımcılar, ateş başına geçerek ısınmaya çalıştı.

'MÜTHİŞ BİR ADRENALİN KAYNAĞI OLDU'

Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, adrenalin dolu bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Bu yıl 9'uncusunu düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz geleneksel hale geldi. İnsanların çılgınca, sıra dışı diye nitelendirdiği bir etkinliği daha geride bıraktık. Hava koşullarının ağır olmasına rağmen gelen dostlarımız için müthiş bir adrenalin kaynağı oldu" dedi.

'ÇOK ÇILGIN BİR ORGANİZASYON'

İlk defa soğuk suya girdiğini söyleyen Şerif Önder, "Çok güzel kültürümüze yakışan bir etkinlik oldu. Su gayet sıcaktı. Daha önce deneyimlememiştim. Suya girmek arkadaşlarımın motivasyonuyla oldu. Aslında çok çılgın bir organizasyon" diye konuştu.

Suya girince vücudun alıştığını ifade eden Ömer Yılmaz, "Su gayet sıcak. Ben her sene deneyimliyorum. Kar yağışıyla beraber daha güzel oldu. Suya girdikten sonra vücut daha dinç oluyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik için Hollanda'dan gelen Mustafa İrfan Özer de "Hollanda'dan bu etkinlik için geldim. Suya girdim. Vücudum temizlendi. İnşallah seneye yine buradayız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rize'de Soğuk Hava Eşliğinde Kış Yüzme Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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